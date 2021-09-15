Эксперт: Леброн Джеймс и «Лейкерс» должны встать на колени и благодарить бога

Известный баскетбольный аналитик Стивен Эй Смит прокомментировал переход Кармело Энтони в «Лос-Анджелес Лейкерс». Эксперт подчеркнул, что команде очень повезло с данным приобретением.
«Леброн и «Лейкерс» должны встать на колени и благодарить бога за то, что они получили Кармело Энтони. Даже в свои 37 лет Кармело способен на многое. Он доказал этого в предыдущих двух сезонах в «Портленде» после того, как большинство списали его в утиль.
Кармело перешёл в «Лейкерс» ради побед. В другом месте он мог бы заработать больше денег и даже чаще играть. Но сейчас для него самое важное – чемпионство. Обидно, что игрок уровня Кармело Энтони даже не играл в финале НБА.
Он завоевал титул в университете, выиграл ящик олимпийских медалей, но никогда не играл в финале НБА. В этом сезоне он сыграет с Леброном, Энтони Дэвисом и Расселлом Уэстбруком, это лучший шанс добиться успеха», — сказал Смит.
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