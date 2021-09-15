Кармело Энтони сравнил возрастной состав «Лейкерс» с бабушкой в итальянском ресторане

Новичок «Лос-Анджелес Лейкерс» Кармело Энтони поделился мнением о возрастном составе команды. В нынешнее межсезонье «Лос-Анджелес Лейкерс» стал самым возрастным клубом в истории Национальной баскетбольной ассоциации. Средний возраст игроков команды составляет почти 33 года — а именно 32,8 лет



«Конечно, мы ожидали, что люди будут обсуждать наш возраст. О чём-то же надо говорить. Спорт — единственная отрасль, где так легко можно быть старым. Словно, достигнув определённого возраста, ты должен сразу всё потерять. Это не так. Мы не стареем, мы становимся мудрее.



Это как итальянский ресторан. Ты приходишь туда, а тебе готовит бабушка, которой уже 900 лет. Но еда получается потрясающей. Нельзя сказать, что бабушка слишком старая. Вы просто будете получать удовольствие от еды», — цитирует Энтони Clutch Points.

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