Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кармело Энтони назвал клубы, которым отказал ради перехода в «Лейкерс»

Кармело Энтони назвал клубы, которым отказал ради перехода в «Лейкерс»
Комментарии

Новичок «Лос-Анджелес Лейкерс» Кармело Энтони рассказал, какие клубы интересовались им в межсезонье. Энтони отметил, что решился на переход в «Лейкерс» после звонка Леброна Джеймса.

«Лично я думал о возвращении в „Нью-Йорк Никс“, это была бы красивая история. Я всегда говорил сыну, что буду рядом с ним, когда он пойдёт в школу. Ко мне проявляли интерес „Филадельфия Сиксерс“ и „Нью-Орлеан Пеликанс“. Также я ждал звонка из „Портленда“, но предложения не последовало. Было приятно, что мной снова интересуются разные клубы. Хорошо, когда у тебя есть варианты.

В итоге мне позвонил Леброн Джеймс и предложил перейти в „Лейкерс“. Моя главная цель — чемпионский титул. Я достиг многих индивидуальных целей, но никогда не был чемпионом НБА», — цитирует Энтони Bleacher Report.

Новость по теме
Кармело Энтони сравнил возрастной состав «Лейкерс» с бабушкой в итальянском ресторане
Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021