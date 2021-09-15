Кармело Энтони назвал клубы, которым отказал ради перехода в «Лейкерс»

Новичок «Лос-Анджелес Лейкерс» Кармело Энтони рассказал, какие клубы интересовались им в межсезонье. Энтони отметил, что решился на переход в «Лейкерс» после звонка Леброна Джеймса.



«Лично я думал о возвращении в „Нью-Йорк Никс“, это была бы красивая история. Я всегда говорил сыну, что буду рядом с ним, когда он пойдёт в школу. Ко мне проявляли интерес „Филадельфия Сиксерс“ и „Нью-Орлеан Пеликанс“. Также я ждал звонка из „Портленда“, но предложения не последовало. Было приятно, что мной снова интересуются разные клубы. Хорошо, когда у тебя есть варианты.



В итоге мне позвонил Леброн Джеймс и предложил перейти в „Лейкерс“. Моя главная цель — чемпионский титул. Я достиг многих индивидуальных целей, но никогда не был чемпионом НБА», — цитирует Энтони Bleacher Report.

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