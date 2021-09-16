Гомельский отреагировал на слухи о переходе Айзеи Томаса в ЦСКА

Известный комментатор Владимир Гомельский отреагировал на слухи о возможном переходе Айзеи Томаса в состав московского ЦСКА.



«Считаю Айзею Томаса травмоопасным игроком. Но в Евролиге он бы стал стартером во многих клубах. Думаю, что ЦСКА усилился бы.



Айзея Томас сильнее Пангоса индивидуально: быстрее, имеет более разнообразный дриблинг, более совершенную игру в защите. Не могу не оценить его дальний бросок. Использование игрока зависит от тренера. Мне кажется, что рано рассуждать о возможном появлении Томаса в составе ЦСКА», — написал Гомельский на своём сайте.

Айзея пропустил почти весь прошедший сезон. В апреле он провёл 10 дней в «Нью-Орлеан Пеликанс», после чего клуб не стал продлевать соглашение. В составе «Пеликанс» Томас набирал в среднем 7,7 очка и 1,7 передачи за 16 минут с реализацией трёхочковых 25%.



За карьеру звёздный защитник успел поиграть в «Сакраменто Кингз», «Бостон Селтикс», «Кливленд Кавальерс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Денвер Наггетс», «Вашингтон Уизардс» и «Нью-Орлеан Пеликанс».