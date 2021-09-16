Единая лига ВТБ определилась с транслятором на следующий сезон

Единая лига ВТБ продлила договор о сотрудничестве с «Матч ТВ», о чём сообщает официальный сайт лиги. Соглашение заключено ещё на один сезон.

«Сезон-2021/2022 будет показан в полном объёме на федеральном спортивном телеканале «Матч ТВ», а также тематических каналах холдинга», – указано в пресс-релизе лиги.

Ранее Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин рассказывала, что интерес к телеправам проявляют и другие крупные медиахолдинги. Функционер отмечала, что переговоры с «Матч ТВ» проходят достаточно непросто.

В новом сезоне Единая лига ВТБ не будет отменять лимит на легионеров. Почётный президент лиги Сергей Иванов заверил, что в заявке на матч по-прежнему можно будет иметь не более шести легионеров.