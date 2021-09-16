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Источник: у ЦСКА есть запасной вариант в случае неудачи с трансфером Уонамейкера

Источник: у ЦСКА есть запасной вариант в случае неудачи с трансфером Уонамейкера
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Московский ЦСКА продолжает считать приоритетной трансферной целью 32-летнего разыгрывающего Брэда Уонамейкера. Как сообщает в «Твиттере» инсайдер Маттео Андреани, на случай неудачи с подписанием американца у армейского клуба имеется и запасной вариант.

32-летний разыгрывающий заинтересован в том, чтобы остаться в НБА, но рассматривает и предложения из Европы. Ранее сообщалось, что Уонамейкера хотят пригласить «Партизан», «Маккаби» и «Виртус».

Последние несколько сезонов разыгрывающий провёл в НБА, где защищал цвета «Шарлотт Хорнетс», «Бостон Селтикс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Уонамейкер имеет большой опыт выступлений и в Европе, где играл за «Лимож», «Пистойю», «Дарушафаку» и «Фенербахче».

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