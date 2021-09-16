Третий номер драфта-2015 Окафор определился с новым клубом

Центрфорвард Джалил Окафор перешёл в клуб «Атланта Хоукс», о чём сообщает в своём «твиттере» журналист Шэмс Чарания. С 25-летним баскетболистом заключили негарантированный контракт.



Несколько дней назад Окафора отчислил клуб «Бруклин Нетс». Окафор стал игроком «Бруклина» после обмена из «Детройт Пистонс» на Деандре Джордана. По результатам сделки «Нетс» также получили форварда Секу Думбия, который может покинуть клуб в ближайшее время. Окафор не вписывался в планы «Бруклина» и считался вероятным кандидатом на отчисление сразу после обмена из «Пистонс». «Нетс» нужно было освободить дополнительное место в заявке для официального подписания тяжёлого форварда Пола Миллсэпа.



Третий номер драфта НБА 2015 года Окафор набирал в среднем 5,4 очка и 2,4 подбора за 27 матчей в составе «Пистонс» в прошлом сезоне.