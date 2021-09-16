Отвергнувшая ЦСКА звезда и один из лучших снайперов всех времён. Кто остался на рынке НБА

Меньше двух недель остаётся до начала тренировочного лагеря в НБА. Составы команд практически сформированы, и уже в ближайшее время в клубах начнут «обкатывать» игроков в преддверии нового сезона.

У команд всё ещё есть шанс закрыть проблемные позиции до старта предсезонного лагеря – на рынке осталось приличное количество свободных агентов.

Демаркус Казинс

31-летний Демаркус Казинс далёк от своего былого уровня. В 2018-м он пропустил половину сезона из-за разрыва ахилла, а спустя год заработал на тренировке разрыв крестообразных связок, из-за чего выбыл на 18 месяцев. Теперь это совсем не тот Казинс, которого когда-то называли лучшим центровым НБА. Однако в концовке минувшего сезона 4-кратный участник Матча звёзд выдал неплохой отрезок в «Клипперс», с которыми добрался до финала Западной конференции. В трёх из семи матчей постсезона он набирал двузначное количество очков. Всего за «Лос-Анджелес» Казинс провёл 16 игр, в которых в среднем набирал 7,8 очка (при 42-процентной точности из-за дуги) и 4,5 подбора за 13 минут.

Фото: Jevone Moore/Getty Images

Габаритный Казинс вполне мог бы пригодиться одной из команд в качестве запасного центрового, способного обеспечить очки и стабильный подбор во втором звене.

Джей Джей Редик

37-летний ветеран Редик – один из лучших снайперов в истории НБА. За свою продолжительную карьеру он реализовал 41,5% бросков из-за дуги. Однако прошлый сезон в «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Даллас Маверикс» для Джей Джея выдался непростым. Он получил наименьшее количество игровых минут с 2008 года, из-за чего выдал худшую за последние 12 лет результативность (6,5 очка). Ситуацию осложнила травма стопы, из-за которой защитник выбыл на полтора месяца. Но в главном компоненте своей игры опытный Редик всё же не сбавил – реализация дальних бросков составила 38%.

По слухам, Редик предпочитает присоединиться к одной из команд, базирующихся в Нью-Йорке, где проживает его семья. В случае если защитнику это не удастся, он может даже завершить карьеру. В августе сам игрок заявил, что не торопится с принятием решения. Он наверняка пропустит тренировочный лагерь и готов присоединиться к одной из команд в ходе сезона. «Бруклин Нетс» и «Нью-Йорк Никс» подписывать Редика не спешат. Возможно, во второй половине сезона Джей Джей всё-таки присоединится к одной из команд Северо-Востока.

Джеймс Эннис

Джеймс Эннис – неплохой «3-and-D»-игрок, по сей день остающийся в статусе свободного агента. В минувшем сезоне он выдал впечатляющие 43,3% из-за дуги, при этом умело закрывал сразу несколько позиций. Раньше он испытывал сложности с трёхочковыми, но, покинув «Орландо Мэджик» с их неуклюжим нападением, может продолжить прибавлять в этом компоненте. На протяжении последнего месяца активный интерес к Эннису приписывают «Лос-Анджелес Лейкерс» – у «озёрников» осталось ещё два места в заявке. Так что 31-летний «винг» вряд ли надолго останется без контракта.

Джалил Окафор

Третий номер драфта-2015 недавно был отчислен из «Бруклин Нетс». Некогда топовый лотерейный проспект не оправдал ожиданий. Звездой НБА стать не получилось, но Джалил всё ещё является отличным скорером из-под кольца. Эффективность в нападении ограничена отсутствием поставленного трёхочкового броска. Выдающимися защитными навыками Окафор не славится. Тем не менее на минимальный контракт и роль третьего центрового в ротации Джалил ещё годится.

Фото: Jevone Moore/Getty Images

Гаррисон Мэтьюз

24-летний Гаррисон Мэтьюз провёл два года на двустороннем контракте в «Уизардс». В прошлом сезоне он уверенно закрепился в ротации «Вашингтона», приняв участие в 64 матчах. Летом он получил квалификационное предложение, но оно было отозвано после открытия рынка свободных агентов. В «Уизардс» Мэтьюз в первую очередь успел похвастаться точным броском. У него высокий процент реализации как из-за дуги (38,9), так и со штрафной линии (89,1). Помимо прочего, он неплох в защите, пускай и страдает от недостаточного атлетизма. Проблема Мэтьюза в том, что он не умеет делать ничего другого. Именно поэтому за два сезона у него был низкий процент задействования, а 83,3% его бросков – трёхочковые. Но Гаррисону всего 24 года, и какое-никакое пространство для развития у него всё ещё остаётся.

Айзея Томас

Как и у Демаркуса Казинса, карьера 32-летнего Айзеи Томаса в последние годы не складывается из-за постоянных травм. После того как разыгрывающий покинул «Селтикс» в 2017 году, он принял участие всего в 87 матчах. Прошлый сезон игрок пропустил практически полностью, лишь 10 дней отыграв в «Новом Орлеане». Но теперь он утверждает, что вернулся в оптимальную форму, и рвётся обратно в НБА. Это уже не тот Томас, который несколько лет назад блистал в «Бостоне» и дважды вызывался на Матч звёзд. Но Айзея талантлив – он по-прежнему хорош в нападении и способен набирать очки. Учитывая его невероятную мотивацию и боевой настрой, он наверняка сможет принести пользу команде, которая решится предоставить ему последний шанс. В НБА таких не наблюдается, а уезжать в Европу Айзея не собирается. Буквально вчера Томас опроверг слухи о переходе в ЦСКА. Возможно, передумает со временем.

Эйвери Брэдли

В минувшем сезоне Брэдли принял участие всего в 27 матчах. Всему виной – череда проблем со здоровьем, а точнее, коронавирус и преследующие Брэдли на протяжении всей карьеры повреждения правой ноги. Как итог – удручающие 5,2 очка и 27% из-за дуги в «Хьюстоне». В течение последних лет защитник постепенно сбавлял, из года в год скитаясь по разным командам. После того как его обменяли из «Бостона» в 2017-м, Брэдли успел поиграть за шесть разных коллективов. Но списывать игрока со счетов пока рано. 30-летний Эйвери по-прежнему остаётся эффективным в оборонительном плане и может добавить любому составу глубины на задней линии.

Джалил Окафор

Третий номер драфта-2015 недавно был отчислен из «Бруклин Нетс». Некогда топовый лотерейный проспект не оправдал ожиданий. Звездой НБА стать не получилось, но Джалил всё ещё является отличным скорером из-под кольца. Эффективность в нападении ограничена отсутствием поставленного трёхочкового броска. Выдающимися защитными навыками Окафор не славится. Тем не менее на минимальный контракт и роль третьего центрового в ротации Джалил ещё годится.