ESPN назвал главных претендентов на MVP НБА. Леброн Джеймс на седьмом месте

Эксперты ESPN US приняли участие в опросе по составлению списка претендентов на звание MVP Национальной баскетбольной ассоциации. По их мнению, самый большой шанс на эту награду сохраняет лидер «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант. В списке голосования он набрал 45 очков. На втором месте с 38 очками находится форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо, на третьем — защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич (35).



Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс только на седьмой позиции.



Список главных претендентов на MVP НБА по версии ESPN US

1. Кевин Дюрант («Бруклин Нетс») — 45 баллов (38,9% голосов за первое место)

2. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») — 38 баллов (33,3% голосов за первое место)

3. Лука Дончич («Даллас Маверикс») — 35 баллов (16,7% голосов за первое место)

4. Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс») — 14 баллов (5,6% голосов за первое место)

5. Джеймс Харден («Бруклин Нетс») — 11 баллов (5,6% голосов за первое место)

6. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») — 10 баллов

7. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») — 7 баллов.