Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

ESPN назвал главных претендентов на MVP НБА. Леброн Джеймс на седьмом месте

ESPN назвал главных претендентов на MVP НБА. Леброн Джеймс на седьмом месте
Комментарии

Эксперты ESPN US приняли участие в опросе по составлению списка претендентов на звание MVP Национальной баскетбольной ассоциации. По их мнению, самый большой шанс на эту награду сохраняет лидер «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант. В списке голосования он набрал 45 очков. На втором месте с 38 очками находится форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо, на третьем — защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич (35).

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс только на седьмой позиции.

Список главных претендентов на MVP НБА по версии ESPN US

1. Кевин Дюрант («Бруклин Нетс») — 45 баллов (38,9% голосов за первое место)
2. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») — 38 баллов (33,3% голосов за первое место)
3. Лука Дончич («Даллас Маверикс») — 35 баллов (16,7% голосов за первое место)
4. Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс») — 14 баллов (5,6% голосов за первое место)
5. Джеймс Харден («Бруклин Нетс») — 11 баллов (5,6% голосов за первое место)
6. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») — 10 баллов
7. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») — 7 баллов.

Новость по теме
Леброн Джеймс и Энтони Дэвис могут выступить на непривычных позициях в новом сезоне
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021