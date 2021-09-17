ESPN назвал главных претендентов на MVP НБА. Леброн Джеймс на седьмом месте

Эксперты ESPN US приняли участие в опросе по составлению списка претендентов на звание MVP Национальной баскетбольной ассоциации. По их мнению, самый большой шанс на эту награду сохраняет лидер «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант. В списке голосования он набрал 45 очков. На втором месте с 38 очками находится форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо, на третьем — защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич (35).
Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс только на седьмой позиции.
Список главных претендентов на MVP НБА по версии ESPN US
1. Кевин Дюрант («Бруклин Нетс») — 45 баллов (38,9% голосов за первое место)
2. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») — 38 баллов (33,3% голосов за первое место)
3. Лука Дончич («Даллас Маверикс») — 35 баллов (16,7% голосов за первое место)
4. Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс») — 14 баллов (5,6% голосов за первое место)
5. Джеймс Харден («Бруклин Нетс») — 11 баллов (5,6% голосов за первое место)
6. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») — 10 баллов
7. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») — 7 баллов.
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