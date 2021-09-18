Эксперт назвал игрока, который станет X-фактором «Лейкерс» в новом сезоне

Журналист Эван Мэсси высказался о новичке «Лос-Анджелес Лейкерс» — лёгком форварде Уэйне Эллингтоне.
«Я не совсем понимаю, почему никто не отмечает Уэйна Эллингтона — из всех новичков, пополнивших ряды «Лейкерс» он точно заслуживает внимание. Он станет Х-фактором для этой команды в нынешнем сезоне. Его мастерство в плане трёхочковых бросков делает из него смертельную угрозу — наряду с Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом», — приводит слова Мэсси NBA Analysis Network.
В нынешнее межсезонье «Лос-Анджелес Лейкерс» стал самым возрастным клубом в истории Национальной баскетбольной ассоциации. Средний возраст игроков команды составляет почти 33 года — а именно 32,8 лет. В это межсезонье коллектив пополнили сразу шесть новичков, чей возраст достиг отметки в 32 года или больше.
В частности, защитнику Расселлу Уэстбруку 32 года, форвардам Кармело Энтони и Тревору Аризе 37 и 36 лет соответственно. Центровому Дуайту Ховарду 35, атакующим защитникам Эллингтону 33, Кенту Бэйзмору 32. Лидеру клуба Леброну Джеймсу в декабре исполнится 37.
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