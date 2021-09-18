Майкл Джордан инвестировал в компанию, стоимость которой взлетела до $ 7,9 млрд

Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации Майкл Джордан был одним из первых инвесторов транснациональной корпорации Sportradar. В настоящее время её стоимость оценивается в $ 7,9 млрд. Об этом сообщается на официальной странице Front Office Sports в «Твиттере».
Sportradar базируется в Швейцарии. Компания занимается сбором и анализом спортивных данных. Впоследствии она их передаёт букмекерам, национальным и международным спортивным федерациям, а также медиа-компаниям.
Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.
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