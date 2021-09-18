Аналитик НБА назвал звёздного напарника, с которым Майкл Джордан выиграл бы 10 титулов

Известный эксперт НБА Скип Бэйлесс предположил, что если бы легендарные игроки Майкл Джордан и Шакил О’Нил играли вместе, то первый мог бы вполне рассчитывать на десять титулов Национальной баскетбольной ассоциации в карьере.



«По-моему мнению, дуэт Шака и Джордана лучше, чем Джордана и Мэджика. Эти двое являются наиболее доминирующими игроками — как в плане физики, так и психологии. Больше таких я не видел. Независимо от поставленных задач Майкл может сделать всё.



Так вот, если взять Шака и прибавить к нему Майкла, то получится вот что — они будут терроризировать лигу. Да что там! Они будут терроризировать вселенную и галактику. Они бы просто уничтожили каждого. И Майкл бы выиграл 10 титулов подряд. Думаю, он бы не возражал», — сказал Бэйлесс в эфире шоу Undisputed.

Майкл Джордан становился чемпионом НБА шесть раз.