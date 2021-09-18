Сергей Моня и Егор Вяльцев не будут выступать за «Химки» в следующем сезоне
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Ветераны Сергей Моня и Егор Вяльцев не будут выступать за «Химки», которые заявились в Суперлигу-1. Об этом сообщает в телеграм-канале «Свободный агент».
По сведениям источника, оба игрока продолжают поиски работы и уже прекратили тренировки в БЦМО. Максимальные зарплаты игроков «Химок» в Суперлиге-1 составят до ₽ 200 тысяч.
Баскетбольный клуб «Химки» был основан в 1997 году и выступал в Единой лиге ВТБ с момента основания в 2008 году. В сезоне-2010/2011 «Химки» выиграли Единую лигу ВТБ и являются единственным клубом, которому это удалось, помимо ЦСКА. Также команда является двукратным обладателем Еврокубка (2012, 2015), обладателем Кубка России (2008). В трёх последних сезонах «Химки» представляли Россию в Евролиге.
Новость по теме«Химки» официально заявились в Суперлигу на следующий сезон
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