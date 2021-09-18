Эксперт: Джону Уоллу подходит только одна команда в НБА

Известный американский эксперт Крис Бруссард поделился мыслями о команде, в которой мог бы заиграть разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Джон Уолл. Ранее стало известно, что «Хьюстон» ищет для Уолла новый клуб. Игрок не будет выступать в составе техасской команды в сезоне-2021/2022.
«Я думаю, что есть одна команда — только одна, которая подойдёт для него. Это «Лос-Анджелес Клипперс». В сделку по обмену со стороны калифорнийцев может быть включён Люк Кеннард. Кроме того, есть Серж Ибака, который ничего особо не дал «Клипперс» в прошедшем сезоне. А ещё Эрик Бледсоу, который не менее травматичен, чем Уолл. Полагаю, Джон окажется в «Клипперс» и посодействует формированию в команде «Большого трио» с Каваем и Джорджем», – сказал Бруссард в эфире First Things First.
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