Чемпион НБА в составе «Чикаго»: Джордан и Пиппен ничего бы не выиграли без Денниса Родмана

Знаменитый экс-центровой «Бостон Селтикс» Роберт Пэриш, выступавший также за «Чикаго Буллз» вместе с легендарными Майклом Джорданом и Скотти Пиппеном, рассказал, что последние не добились бы успеха без помощи член Зала славы форварда Денниса Родмана. Родман выступал в «Чикаго» три сезона, команда за это время выиграла три титула (1996-1998).



«Подбор в защите во многом зависит от силы воли, а не от мастерства. Чтобы играть в защите, нужно быть собранным и готовым к этому. Тут нужен определённый образ мышления. И мне кажется, что Деннис в этом плане преуспел.



При всём уважении к Джордану и Пиппену, они бы не выиграли ничего без Денниса Родмана. Меня не волнует, насколько велик Майкл или насколько велик Скотти — они бы не добивались побед без Денниса Родмана», — сказал Пэриш в эфире SiriusXM NBA Radio.

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