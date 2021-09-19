«Филадельфия» выбрала желаемую компенсацию в возможной сделке по Симмонсу с «Кливлендом»
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Стало известны детали возможного обмена Бена Симмонса из «Филадельфии Сиксерс» в «Кливленд Кавальерс». По информации журналиста Сэма Амико, «Филадельфия» хочет получить разыгрывающего Рики Рубио, хотя ранее предполагалось, что их может заинтересовать кандидатура Кевина Лава.
Симмонс провалился в плей-офф-2021, где «Филадельфия» вылетела во втором раунде по итогам серии с «Атлантой Хоукс». Бен отказывался бросать из-за дуги и реализовал худшие в истории 34,2% штрафных за постсезон.
Средние показатели Симмонса в регулярном чемпионате сезона-2020/2021 составили 14,3 очка, 7,2 подбора и 6,9 передачи за 32,3 минуты на площадке при точности с игры 56%. За следующий сезон австралиец заработает $ 33 млн. Контракт Симмонса рассчитан до 2025 года.
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