Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Филадельфия» выбрала желаемую компенсацию в возможной сделке по Симмонсу с «Кливлендом»

«Филадельфия» выбрала желаемую компенсацию в возможной сделке по Симмонсу с «Кливлендом»
Комментарии

Стало известны детали возможного обмена Бена Симмонса из «Филадельфии Сиксерс» в «Кливленд Кавальерс». По информации журналиста Сэма Амико, «Филадельфия» хочет получить разыгрывающего Рики Рубио, хотя ранее предполагалось, что их может заинтересовать кандидатура Кевина Лава.

Симмонс провалился в плей-офф-2021, где «Филадельфия» вылетела во втором раунде по итогам серии с «Атлантой Хоукс». Бен отказывался бросать из-за дуги и реализовал худшие в истории 34,2% штрафных за постсезон.

Средние показатели Симмонса в регулярном чемпионате сезона-2020/2021 составили 14,3 очка, 7,2 подбора и 6,9 передачи за 32,3 минуты на площадке при точности с игры 56%. За следующий сезон австралиец заработает $ 33 млн. Контракт Симмонса рассчитан до 2025 года.

Новость по теме
Бен Симмонс поставил «Филадельфии» жёсткое условие по обмену
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021