«Зенит» потерял лидера на первой минуте матча с ЦСКА в Суперкубке Лиги ВТБ

Петербургский «Зенит» потерял Шабазза Напьера на первой минуте матча с ЦСКА в Суперкубке Лиги ВТБ. Игрок получил травму в столкновении с соперником, его под руки увели в раздевалку.



Напьер начинал играть в баскетбол в школе Charlestown High. Далее перешёл в Университет Коннектикута, выиграл чемпионат NCAA, привлекался к студенческой сборной США для участия во Всемирной Универсиаде в Казани.



На драфте 2014 года НБА был выбран под общим 24-м номером «Шарлотт Хорнетс», но в дальнейшем его обменяли в «Майами Хит». Далее он поиграл за «Орландо Мэджик» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». В сезоне-2018/2019 оказался в «Бруклин Нетс», а затем и в «Миннесоте Тимбервулвз». Последним клубом Шабазза в НБА был «Вашингтон Уизардс». В 20 матчах сезона он в среднем набирал 11,6 очка и делал 3,8 передачи.