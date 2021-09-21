Майк Джеймс стал самым результативным в первом матче за «Монако»

Новичок баскетбольного «Монако» Майк Джеймс стал самым результативным игроком в своём первом матче за клуб. Американец набрал 22 очка в товарищеской встрече с «Гамбургом» (95:82).



По данным BasketNews, Джеймс за год в «Монако» получит € 1,4 млн (€ 900 тыс. «чистыми»), что сделает его самым высокооплачиваемым игроком в истории чемпионата Франции.



Джеймс недавно покинул ЦСКА, где провёл два неполных сезона, приняв участие в 87 матчах. В них американец в среднем набирал 18,8 очка и отдавал 4,7 передачи. Джеймс завершал сезон-2020/2021 в составе клуба НБА «Бруклин Нетс» после отстранения от игр ЦСКА из-за конфликта с главным тренером команды Димитрисом Итудисом. В сентябре Майк некоторое время выступал в товарищеских матчах за ЦСКА-2, после чего с ним расторгли контракт.

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