Звезда Национальной баскетбольной ассоциации Леброн Джеймс отреагировал на первую игру Тома Брэди в Лос-Анджелесе. Брэди — легендарный игрок в американский футбол. В 2020-м Том перешёл в «Тампа-Бэй Бакканирс» после 20 лет в клубе «Нью-Ингленд Пэтриотс». 26 сентября Брэди впервые сыграет в Лос-Анджелесе против местной команды «Рэмс».
«Да, сэр! Величайший в городе», — написал Джеймс в своём «твиттере».
Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Всего за сборную США он провёл 68 матчей. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд. С тех пор как он был задрафтован в 2003 году, он заработал порядка $ 330 млн, получая официальный оклад, и около $ 700 млн в виде дохода от спонсорских соглашений, продажи различных товаров, а также за счёт медиа.
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