Кармело Энтони рассказал, как Майкл Джордан помог ему стать лучшим скорером

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кармело Энтони рассказал о разговоре, который у него состоялся с легендарным Майклом Джорданом. Энтони подчеркнул, что лучший игрок в истории баскетбола дал ему ценный совет, как стать классным скорером.
«Допустим, тебе нужно набирать 28 очков за матч. Майкл рассказал, как можно заработать их простым способом. Он сказал: разбей требуемое количество на семь очков за четверть. Это два-три лэй апа, два-три штрафных броска. Вдобавок у тебя может получится очень горячая четверть с 10-12 очками. Потом ты ловишь темп и быстро получаешь требуемое количество очков. Я тогда подумал, что это безумие. Но я начал это использовать и в следующем сезоне набирал почти 30 очков за игру», — сказал Энтони в эфире подкаста Million Dollars Worth Of Game.
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