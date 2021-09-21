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Лучший блокирующий НБА показал результаты работы над физической формой

Лучший блокирующий НБА показал результаты работы над физической формой
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Центровой «Индианы Пэйсерс» Майлз Тёрнер показал, как поработал в межсезонье над своей физической формой. По словам игрока, он сбросил девять килограммов и снизил уровень жира в организме с 14 до 8,5 процентов.

Посмотреть фото можно в «твиттере» Майлза Тёрнера.

Тёрнер по итогам регулярного чемпионата сезона-2020/2021 стал лучшим блокирующим лиги. Всего в последней регулярке он принял участие в 47 матчах (все в старте), набирая в них 12,6 очка, выполняя 1,0 передачи и 3,4 блок-шота. Ранее сообщалось что в услугах баскетболиста также заинтересованы в «Нью-Йорк Никс», «Бостон Селтикс», «Шарлотт Хорнетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». В прошедшем сезоне «Уорриорз» и «Пэйсерс» заняли восьмое и девятое места в своих конференциях. Обе команды проиграли свои матчи в плей-ин за восьмое место и не вышли в плей-офф.

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