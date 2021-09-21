В ЦСКА объяснили, почему не нашли компромисс и не дали ещё один шанс Майку Джеймсу

Президент ЦСКА Андрей Ватутин поделился мнением об уходе Майка Джеймса из команды. С американцем расторгли контракт, после чего он перешёл в «Монако».
«Почему нельзя было дать Майку Джеймсу ещё один шанс? Жаль терять такого классного игрока, не менее жаль терять столь долго работавший информационный повод для обсуждения ЦСКА. Было очень любопытно знакомиться с многочисленными рассуждениями из серии «надо было сделать так или эдак…». Уверяю, что в своё время приложили максимальные усилия для того, чтобы примирить стороны, но не всегда можно обо всём договориться. Желаем Майку удачи в новой команде.
Увидят ли болельщики пятёрку российских игроков в Евролиге? Мы не ставим перед собой задачи формировать пятёрку игроков по паспортам. Тренер не задумывается над этим во время игры», — цитирует Ватутина официальный сайт ЦСКА.
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