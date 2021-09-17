У ЦСКА появился особо яростный соперник. Майк Джеймс получил рекордные деньги во Франции

«Монако» на официальном сайте объявил о подписании контракта с американским разыгрывающим Майком Джеймсом. Трансфер не является сенсационным, поскольку Майка связывали с переходом в «Монако» чуть ли в первый день после отчисления из ЦСКА. Тем не менее в случае со скандальным Джеймсом можно ожидать чего угодно, в том числе срыва достигнутых ранее договорённостей.

Джеймс получит в «Монако» € 1,4 млн за год, что является рекордной зарплатой в истории чемпионата Франции. Неизвестно, на каких условиях Майк расстался с ЦСКА, но вряд ли игрок был обижен деньгами. Если и взял меньше причитающихся за два года $ 5 млн, то скидка была небольшая.

«Я действительно искал новую захватывающую цель. Я хотел начать что-то новое по сравнению с тем, что уже испытал раньше в течение своей карьеры. Для меня это реальная возможность начать новое приключение и доказать, что я достоин играть в этом прекрасном месте, которым является Монако. Моя цель — выиграть как можно больше матчей и быть очень конкурентоспособными в Евролиге. Я очень рад присоединиться к «Монако», мне не терпится заняться любимым делом в прекрасной атмосфере во Франции. Не могу дождаться момента, когда присоединюсь к ребятам и познакомлюсь с командой. Надеюсь сделать великие дела для баскетбола Монако. Мы аутсайдеры, но я приехал сюда с амбициями. Хочу вывести команду на максимально высокий уровень», — заявил Джеймс в комментарии пресс-службе «Монако».



Итак, Джеймс не смог трудоустроиться в НБА и продолжит карьеру в Евролиге. У ЦСКА появился особо яростный соперник. «Монако» дебютирует в сильнейшем турнире Старого Света. Под это дело клуб серьёзно усилился. Из прошлогоднего состава, который выиграл Еврокубок, остались только Руди Демаис и Роб Грэй. Список новичков солидный, даже если вынести аз скобки Джеймса.

Литовский центровой Донатас Мотеюнас немало поиграл в НБА. Есть у него и опыт выступления в Евролиге. В последние годы доминировал в чемпионате Китая, но в Поднебесной отказались от легионеров и поэтому Мотеюнасу пришлось возвращаться в Европу. Лео Вестерманн — бывший разыгрывающий «Жальгириса», ЦСКА, «Фенербахче» и «Барселоны». На роль ведущей опции в задней линии топ-клуба Евролиги француз не тянет, но быть важным разыгрывающим команды среднего уровня ему вполне по силам. Уилл Томас — ветеран европейского баскетбола, который неплохо смотрелся в «Зените» последние пару лет. Австралиец Брок Мотум тоже имеет приличный опыт в Евролиге.

Все перечисленные исполнители качественные, но бесспорной первой атакующей акцией «Монако» однозначно будет Майк Джеймс. У американца есть отличный шанс во второй раз в карьере получить награду Альфонсо Форда самому результативному игроку Евролиги. Особых конкурентов не просматривается. Алексей Швед в ЦСКА вряд ли будет набирать столько же очков, как в «Химках». Шейн Ларкин и Василие Мицич вынуждены делить мяч в «Анадолу Эфес», никто из них не перетягивает одеяло на себя. Тяжелый форвард «Барселоны» Никола Миротич показывает высокую результативность, но всё-таки не является ярко выраженным скорером вроде Джеймса. Нет видимых причин сомневаться в том, что Майк не сможет набирать 20+ очков в среднем за матч.

«Монако» действительно стал сильнее по сравнению с прошлым сезоном. Однако переход из Еврокубка в Евролигу почти никогда не бывает безболезненным. Вряд ли команду Звездана Митровича можно считать серьёзным претендентом на плей-офф. «Монако» — в лучшем случае середняк. Конечно, сенсации случаются и французский может приятно удивить, но всё таки вероятность пролёта мимо топ-8 заметно выше, чем попадание туда.

В отдельно взятых матчах «Монако» наверняка огорчит грандов за счёт феерии того же Джеймса, а также помощи опытных Томаса, Вестерманна и Мотеюнаса. Особенно повышенный настрой у Майка будет на игры с ЦСКА.

Джеймс захочет доказать главному тренеру армейцев Димитрису Итудису, чего он стоит. Хотя Итудис тоже не лишён личной заинтересованности проучить Джеймса. Урегулировать конфликт Майка и Димитриса в ЦСКА не удалось, что привело к расставанию. Однако принципиальное и соперничество между игроком и тренером на этом не заканчивается, а переносится на баскетбольную площадку в матчах ЦСКА и «Монако».

Джеймс вполне может включить режим «стритболиста» и настрелять 30+ очков в матче с ЦСКА. Возможна и обратная ситуация, когда Итудис даст указание Никите Курбанову и компании чрезвычайно плотно опекать Майка и не давать ему свободно вздохнуть на паркете. Будет интересно, но в любом случае «Монако» вряд ли обыграет ЦСКА, как бы ни старался Джеймс. Хотя на домашней площадке у подопечных Митровича всё-таки относительно реалистичные шансы на апсет. Ждать первой встречи Джеймса с ЦСКА осталось недолго. 28 октября армейцы приедут к «Монако» в гости на матч регулярного чемпионата Евролиги.