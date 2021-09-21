В НБА назвали игрока, который способен добиться наибольшего прогресса в новом сезоне

Портал HoopsHype провёл опрос среди 15 менеджеров, работающих в клубах НБА, с целью установить игроков лиги, которые могут совершить прорыв в развитии в предстоящем сезоне. Каждый принявший участие в опросе назвал тройку претендентов.



В результате первое место занял защитник «Кливленда Кавальерс» Дариус Гарлэнд. Он получил 24% от максимально возможного количества баллов. Второе место досталось центровому «Мемфис Гриззлиз» Джарену Джексону. Третьем стал форвард «Сан-Антонио Спёрс» Келдон Джонсон.



Топ-5 по итогам опроса выглядит следующим образом:

1. Дариус Гарлэнд («Кливленд Кавальерс») – 24% от максимально возможного числа баллов для игрока

2. Джарен Джексон («Мемфис Гриззлиз») – 18,67%

3. Келдон Джонсон («Сан-Антонио Спёрс») – 17,33%

4. О'Джи Ануноби («Торонто Рэпторс») – 14,67%

5. Патрик Уильямс («Чикаго Буллз») – 9,33%.