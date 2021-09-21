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В НБА назвали игрока, который способен добиться наибольшего прогресса в новом сезоне

В НБА назвали игрока, который способен добиться наибольшего прогресса в новом сезоне
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Портал HoopsHype провёл опрос среди 15 менеджеров, работающих в клубах НБА, с целью установить игроков лиги, которые могут совершить прорыв в развитии в предстоящем сезоне. Каждый принявший участие в опросе назвал тройку претендентов.

В результате первое место занял защитник «Кливленда Кавальерс» Дариус Гарлэнд. Он получил 24% от максимально возможного количества баллов. Второе место досталось центровому «Мемфис Гриззлиз» Джарену Джексону. Третьем стал форвард «Сан-Антонио Спёрс» Келдон Джонсон.

Топ-5 по итогам опроса выглядит следующим образом:

1. Дариус Гарлэнд («Кливленд Кавальерс») – 24% от максимально возможного числа баллов для игрока
2. Джарен Джексон («Мемфис Гриззлиз») – 18,67%
3. Келдон Джонсон («Сан-Антонио Спёрс») – 17,33%
4. О'Джи Ануноби («Торонто Рэпторс») – 14,67%
5. Патрик Уильямс («Чикаго Буллз») – 9,33%.

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