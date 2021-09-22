Чемпион НБА в составе «Лейкерс» и «Голден Стэйт» определился с новым клубом
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Разыгрывающий защитник Куинн Кук, являющийся в настоящее время свободным агентом, подпишет негарантированный контракт с клубом «Портленд Трэйл Блэйзерс». Об этом, ссылаясь на неназванные источники, сообщил инсайдер Шэмс Чарания в своём «твиттере».
Прошлый сезон Кук завершал в «Кливленде Кавальерс», где в среднем за матч набирал 6,1 очка, совершал 1,7 подбора и отдавал 1,9 передачи.
28-летний Куинн Кук — двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации. В 2018 году он выиграл титул в составе «Уорриорз», в 2020-м — выступая за «Лос-Анджелес Лейкерс».
Ранее известный телеведущий Стивен Эй Смит сообщил, что разыгрывающий «Портленда» Дэмьен Лиллард может перейти в «Нью-Йорк Никс», если всё-таки решит покинуть свой нынешний клуб.
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