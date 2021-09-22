Александр Медведев назвал ожидаемые сроки восстановления лидера «Зенита» Напьера
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Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев рассказал, когда стоит ожидать возвращения лидера команды, разыгрывающего Шабазза Напьера к активным тренировкам.
«Без травм не бывает спортивной жизни. Шабазз Напьер получил неприятную травму, но мы ожидаем, что через месяц он вернётся к активным тренировкам. Будем надеяться, что в этом сезоне «Зенит» будет показывать такой же баскетбол, как и в прошлом сезоне, а главное — продолжит радовать болельщиков», — приводит слова Медведева «Радио «Зенит».
Напьер покинул площадку из-за травмы во время матча финала Суперкубка Лиги ВТБ с ЦСКА (73:81). Ранее стало известно, что игрок избежал перелома ноги, но серьёзно повредил связки правого голеностопного сустава.
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