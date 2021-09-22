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Серхио Льюль объяснил, почему всегда отказывал клубам НБА

Серхио Льюль объяснил, почему всегда отказывал клубам НБА
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Разыгрывающий защитник «Реала» Серхио Льюль рассказал, почему длительное время выступает за нынешний клуб, объяснив также причины, по которым отказывал командам НБА.

«Думаю, это личное дело каждого. Я много раз говорил, что моей детской мечтой было выступать за мадридский «Реал». Это то, что я продолжаю воплощать в жизнь. В своё время я решил остаться здесь и не делать этот решительный шаг в карьере.

При этом я вполне могу понять большинство игроков, которые хотят соревноваться с лучшими в НБА, получать там новый опыт, зарабатывать больше денег. Я уважаю такой выбор. Но это очень личные решения, и не мне говорить другим, что им стоит предпринимать. Я сделал свой выбор, потому что мне очень комфортно в «Реале». Здесь я действительно счастлив, и это то место, где я хочу быть», — приводит слова Льюля Eurohoops.

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