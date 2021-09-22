Серхио Льюль объяснил, почему всегда отказывал клубам НБА

Разыгрывающий защитник «Реала» Серхио Льюль рассказал, почему длительное время выступает за нынешний клуб, объяснив также причины, по которым отказывал командам НБА.
«Думаю, это личное дело каждого. Я много раз говорил, что моей детской мечтой было выступать за мадридский «Реал». Это то, что я продолжаю воплощать в жизнь. В своё время я решил остаться здесь и не делать этот решительный шаг в карьере.
При этом я вполне могу понять большинство игроков, которые хотят соревноваться с лучшими в НБА, получать там новый опыт, зарабатывать больше денег. Я уважаю такой выбор. Но это очень личные решения, и не мне говорить другим, что им стоит предпринимать. Я сделал свой выбор, потому что мне очень комфортно в «Реале». Здесь я действительно счастлив, и это то место, где я хочу быть», — приводит слова Льюля Eurohoops.
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