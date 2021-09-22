В «Зените» назвали главную цель клуба

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный рассказал о задачах, которые перед собой ставит команда.
«Цель «Зенита»? Главная – развиваться как клуб и войти в европейскую баскетбольную элиту. Чтобы говорить о чемпионстве, нужно сначала выйти в финал, а пока «Зениту» это сделать не удавалось», — приводит слова Церковного Metaratings.
Александр также высказался о подписании однолетнего контракта с форвардом Сергеем Карасёвым.
«Как проходили переговоры с Карасёвым? Желание сотрудничать было обоюдное, и мы достаточно быстро нашли решение. Хочется верить, что Сергей вернулся домой надолго», — сказал Церковный.
В минувшем сезоне «Зенит» впервые в истории выиграл регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ. Кроме того, питерцы впервые вышли в плей-офф Евролиги, где за выход в «Финал четырёх» достойно сражались с «Барселоной», но уступили в серии 2-3.
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