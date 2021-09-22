Бен Симмонс получит половину 33-миллионной зарплаты ещё до штрафных санкций

Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс не испытает серьёзных финансовых проблем из-за своего отказа приехать в тренировочный лагерь клуба. Известный журналист Марк Стейн рассказал, что игроку помогает структура его контракта.



«Благодаря структуре контракта Бен уже получил 25% зарплаты за сезон-2021/2022, ещё 25% будут перечислены на его счёт 1 октября. Любые штрафы, которые «Филадельфия» захочет на него наложить, нельзя будет вычесть до ноября. Таким образом, Симмонс в любом случае получит половину зарплаты за сезон. Это только мотивирует Бена продолжать использовать нынешнюю тактику игнорирования: так Симмонс пытается сильнее надавить на руководство», — рассказал Стейн в своём подкасте.

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