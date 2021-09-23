Главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Док Риверс отказался от слов, которые спровоцировали конфликт с Беном Симмонсом во время последнего плей-офф. Тогда Риверс заявил, что «не знает», готов ли Симмонс быть разыгрывающим в чемпионской команде.



«Вообще-то я такого не говорил. Подобные ложные инсинуации делают нашу работу очень непростой. Тогда я просто ответил, что, ребята, сейчас я не хочу отвечать на подобные вопросы. Я не хотел ничего сказать конкретно про Бена. Я просто не понял вопроса.



Может ли Симмонс стать чемпионом в «Филадельфии»? Да, это абсолютно точно, нет никаких сомнений. Бен умеет делать множество важных вещей на площадке. Баскетбол не ограничивается набором очков», — цитирует Риверса ESPN.

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