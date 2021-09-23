Чарльз Баркли: даже Майкл Джордан не был таким жёстким, как Расселл Уэстбрук

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Чарльз Баркли поделился мнением о баскетболисте «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселле Уэстбруке.
«Если вы не уважаете Расселла Уэстбрука и не восхищаетесь им, то с вами что-то не так. Я никогда не видел, чтобы какой-либо игрок каждый вечер выкладывался так, как он. Даже Майкл Джордан не был таким жёстким, как Расселл. При этом Майкл — величайший баскетболист в истории. Но этот парень в каждой игре выкладывается по максимуму», — цитирует Чарльза Баркли Fadeaway World.
Ранее Уэстбрук, выступающий за «Лос-Анджелес Лейкерс», признался, что его не смущает возраст игроков калифорнийского клуба. В нынешнее межсезонье «Лос-Анджелес Лейкерс» стал самым возрастным клубом в истории Национальной баскетбольной ассоциации. Средний возраст игроков команды составляет почти 33 года — а именно 32,8 лет. В это межсезонье коллектив пополнили сразу шесть новичков, которым не меньше 32 лет.
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