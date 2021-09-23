Рэджон Рондо получит ограниченные минуты в «Лейкерс»

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнк Вогель рассказал, в какой роли будет использовать опытного разыгрывающего Рэджона Рондо. Тренер признал, что ветеран будет получать ограниченное количество игрового времени.



«Рондо может стать положительным лидером, настоящим голосом команды. Парнем, который будет играть не так много, но сможет повлиять на коллектив благодаря своим лидерским качествам», — цитирует тренера подкаст LakeShow.



В составе «Лейкерс» Рондо становился чемпионом НБА в 2020 году. Клуб из Лос-Анджелеса после этого не стал продлевать контракт с игроком. Рондо перешёл в «Атланту Хоукс», которая перед дедлайном обменяла его в «Лос-Анджелес Клипперс». В межсезонье «Клипперс» отправили Рондо в «Мемфис», который сразу дал понять, что не рассчитывает на 35-летнего баскетболиста.

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