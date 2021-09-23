Димитрис Итудис высказался о разгроме «Цмоки-Минска» с разницей +48

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от крупной победы над «Цмоки-Минск» (92:44). Специалист подчеркнул, что команда не сбавляла оборотов, несмотря на солидное преимущество в счёте.
«Мы были очень серьёзны, поэтому поздравляю команду. Играли с ожидаемой концентрацией и огромной мотивацией. Мы уважаем игру, лигу, себя, поэтому не сбавляли оборотов и играли не только на счёт, но и для себя. Меня не устроили семь потерь в первой половине и ещё шесть в последней четверти, это стоило нам снижения точности бросков и эффективности комбинаций. Но в целом я доволен. Мы были сконцентрированы, поменяли пару защитных схем, и нам удалось удержать хорошую бросающую команду на очень низком уровне реализации», — цитирует тренера официальный сайт ЦСКА.
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