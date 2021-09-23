Sports Illustrated составил рейтинг топ-10 игроков НБА. Леброн Джеймс перестал быть лучшим

Популярное спортивное издание Sports Illustrated опубликовало новый рейтинг лучших игроков Национальной баскетбольной ассоциации. Любопытно, что звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс утратил лидирующую позицию и опустился на третье место. Первое место теперь занимает лидер «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант, перед прошлым сезоном находившийся на шестой строчке рейтинга.

Рейтинг лучших баскетболистов по версии Sports Illustrated:

1. Кевин Дюрант («Бруклин Нетс»)

2. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»)

3. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»)

4. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»)

5. Никола Йокич («Денвер Наггетс»)

6. Лука Дончич («Даллас Маверикс»)

7. Джеймс Харден («Бруклин Нетс»)

8. Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»)

9. Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс»)

10. Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»).