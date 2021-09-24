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Стала известна позиция Джоэла Эмбиида по ситуации с Беном Симмонсом

Стала известна позиция Джоэла Эмбиида по ситуации с Беном Симмонсом
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Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид хочет изменить ситуацию с Беном Симмонсом, который хочет покинуть клуб. Симмонс отказался приезжать в тренировочный лагерь команды.

«Хотя это выглядит не слишком хорошо, „Филадельфия“ продолжает настаивать на том, что хочет сохранить Симмонса. Эмбиид тоже уверяет, что всё можно исправить, главное — вернуть Симмонса в расположение клуба. Такого же мнения придерживается и Док Риверс», — рассказал журналист Кайл Нойбек.

Симмонс провалился в плей-офф-2021, где «Филадельфия» вылетела во втором раунде по итогам серии с «Атлантой Хоукс». Бен отказывался бросать из-за дуги и реализовал худшие в истории 34,2% штрафных за постсезон.

Средние показатели Симмонса в регулярном чемпионате сезона-2020/2021 составили 14,3 очка, 7,2 подбора и 6,9 передачи за 32,3 минуты на площадке при точности с игры 56%. За следующий сезон австралиец заработает $ 33 млн. Контракт Симмонса рассчитан до 2025 года.

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