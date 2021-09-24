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Кайри Ирвинг может пропустить все домашние матчи в сезоне

Кайри Ирвинг может пропустить все домашние матчи в сезоне
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90% игроков НБА прошли полную вакцинацию от коронавируса, одним из отказавшихся делать прививку является разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг, сообщает Fox Sports.

Количество сделавших прививку от COVID-19 баскетболистов постепенно растёт по мере приближения тренировочного лагеря, который стартует 28 сентября. Кайри Ирвинг входит в 10% не сделавших прививку, что грозит ему пропуском всех домашних матчей.

Новые законы в Нью-Йорке, Сан-Франциско и Торонто запрещают невакцинированным баскетболистам выходить на площадку во время спортивных событий, которые проходят в городе. Единственный способ обойти ограничение — получить исключение по медицинским или религиозным причинам, что собирается сделать Ирвинг. Ранее в аналогичную ситуацию попал форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Эндрю Уиггинс.

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