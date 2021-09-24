Винс Картер назвал игрока, способного отнять у Леброна звание лучшего в НБА

Бывший игрок НБА Винс Картер высказался о форварде клуба «Бруклин Нетс» Кевине Дюранте. По его мнению, именно Кевин в силах стать лучшим в Национальной баскетбольной ассоциации, тем самым отобрав эту прерогативу у лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.



«Можно выбрать Дюранта, можно — Леброна. Но я наблюдал за Кевином. Я видел, что он проделывал на Олимпийских играх. Прямо сейчас он готов к тому, чтобы стать лучшим в лиге», — приводят слова Картера на странице NBA on ESPN в «Твиттере».



Дюрант перешёл в «Бруклин» в 2019 году, но пропустил первый сезон из-за травмы ахилла. В сезоне-2020/2021 Кевин принял участие в 35 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем 26,9 очка, 7,1 подбора, 5,5 передачи, 0,7 перехвата и 1,3 блок-шота.

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