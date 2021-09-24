Судьи НБА начнут выявлять неестественные движения игроков

Старший вице-президент НБА и руководитель отдела развития и обучения судей Монти Маккатчен сообщил, что в предстоящем сезоне в лиге начнут выявлять различные приёмы и ухищрения, которые практикуют некоторые игроки, чтобы провоцировать фолы у соперников.
В частности, особое внимание уделят движению, когда за счёт ложного манёвра соперник провоцируется на то, чтобы совершить прыжок с целью заблокировать бросок, после чего попадается на контакт с бросавшим. Судьи в таких случаях вынуждены назначать штрафные броски.
«Мы не хотим препятствовать выполнению штрафных бросков. Мы лишь хотим препятствовать таким действиям, единственной целью которых является получение этим самых бросков. А вообще мы хотим, чтобы в баскетбол играли, а не манипулировали им», — приводит слова Маккатчена ESPN US.
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