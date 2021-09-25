Яннис Адетокунбо назвал лучшего игрока в мире

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо поделился мнением о лучших игроках современности.



«Я не лучший игрок в мире. Я прямо говорю об этом — нет. Кевин Дюрант, Леброн Джеймс, Кавай Леонард, Лука Дончич, Стефен Карри, Энтони Дэвис могут таковыми называться. А я нет. Я только иду к этому. А вот Леброн по-прежнему лучший игрок в мире», — приводит слова Янниса Eurohoops.



Напомним, в шестом матче финала Национальной баскетбольной ассоциации минувшего сезона «Милуоки» дома обыграл «Финикс» со счётом 105:98, победив в серии 4-2 и став чемпионом лиги. Адетокунбо был признан MVP финала НБА. Яннис в 6-м матче с «Финикс Санз» набрал 50 очков и сделал 14 подборов, став самым результативным игроком матча.

Новость по теме Sports Illustrated составил рейтинг топ-10 игроков НБА. Леброн Джеймс перестал быть лучшим