Яннис Адетокунбо назвал лучшего игрока в мире
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Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо поделился мнением о лучших игроках современности.
«Я не лучший игрок в мире. Я прямо говорю об этом — нет. Кевин Дюрант, Леброн Джеймс, Кавай Леонард, Лука Дончич, Стефен Карри, Энтони Дэвис могут таковыми называться. А я нет. Я только иду к этому. А вот Леброн по-прежнему лучший игрок в мире», — приводит слова Янниса Eurohoops.
Напомним, в шестом матче финала Национальной баскетбольной ассоциации минувшего сезона «Милуоки» дома обыграл «Финикс» со счётом 105:98, победив в серии 4-2 и став чемпионом лиги. Адетокунбо был признан MVP финала НБА. Яннис в 6-м матче с «Финикс Санз» набрал 50 очков и сделал 14 подборов, став самым результативным игроком матча.
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