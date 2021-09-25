Патрик Беверли назвал соперника, против которого сложнее всего защищаться

Разыгрывающий «Миннесоты Тимбервулвз» Патрик Беверли рассказал об игроке, обороняться против которого труднее всего. По словам Патрика, таким баскетболистом является лидер клуба «Даллас Маверикс» Лука Дончич.



Против какого сложнее всего защищаться? Не сложно ответить. Это Лука. Но я готов», — сказал Беверли во время одного из прямых эфиров в «Инстаграме».

Дончич стал самым молодым игроком в истории НБА, набравшим 40+ очков в седьмом матче плей-офф. Средние показатели Луки в плей-офф-2021 составили 35,7 очка, 10,3 передачи и 7,9 подбора за 40,1 минуты при точности двухочковых 54,2% и трёхочковых 40,8%. «Даллас» уступил в серии первого раунда с «Лос-Анджелес Клипперс» (3-4).



Ранее комплиментарно о Луке высказался форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо.