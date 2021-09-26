Димитрис Итудис рассказал, что его не устроило при разгроме «Зелёна-Гуры» с разницей +34

Главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал выигранный матч с польским клубом «Зелёна-Гура» (105:71). Специалист остался недоволен большим количеством потерь.
«Браво и поздравления команде. Мы провели ещё одну игру с серьёзным настроем. С самого начала было очевидно, что «Зелёна-Гура» находится в соревновательном режиме официальных матчей, так как они уже сыграли шесть официальных матчей в польской лиге.
В последней четверти мы вынудили соперника совершить восемь потерь, спровоцировали несколько тяжёлых бросков. Что мне действительно нравится, так это то, что когда мы меняем состав, команда не теряет ритма и энтузиазма в обороне. Стремимся провоцировать потери у соперника, мы командно настроены на это. Такой подход нужно сохранять на протяжении всего сезона.
Меня не устраивают наши потери, у нас было девять потерь в первой половине – это слишком много. Надо работать над этим», – цитирует Итудиса официальный сайт клуба.
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