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Димитрис Итудис рассказал, что его не устроило при разгроме «Зелёна-Гуры» с разницей +34

Димитрис Итудис рассказал, что его не устроило при разгроме «Зелёна-Гуры» с разницей +34
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Главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал выигранный матч с польским клубом «Зелёна-Гура» (105:71). Специалист остался недоволен большим количеством потерь.

«Браво и поздравления команде. Мы провели ещё одну игру с серьёзным настроем. С самого начала было очевидно, что «Зелёна-Гура» находится в соревновательном режиме официальных матчей, так как они уже сыграли шесть официальных матчей в польской лиге.

В последней четверти мы вынудили соперника совершить восемь потерь, спровоцировали несколько тяжёлых бросков. Что мне действительно нравится, так это то, что когда мы меняем состав, команда не теряет ритма и энтузиазма в обороне. Стремимся провоцировать потери у соперника, мы командно настроены на это. Такой подход нужно сохранять на протяжении всего сезона.

Меня не устраивают наши потери, у нас было девять потерь в первой половине – это слишком много. Надо работать над этим», – цитирует Итудиса официальный сайт клуба.

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