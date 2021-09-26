Чарльз Баркли назвал трёх лучших разыгрывающих в истории

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Чарльз Баркли поделился мнением о лучших разыгрывающих в истории Национальной баскетбольной ассоциации.



«Три лучших разыгрывающих в истории — Джон Стоктон, Гэри Пэйтон и Джейсон Кидд. Я бы с удовольствием поиграл с такими парнями. Кевин Джонсон? Он был лучшим разыгрывающим с точки зрения результативности.



Карл Мэлоун был великим игроком. Но он набрал тысяч двадцать очков только благодаря пасам Джона Стоктона. А я никогда не играл с парнем, который бы меня искал», — рассказал Баркли в передаче Open Court.



Ранее Баркли рассказал, почему перестал дружить с Майклом Джорданом. Баркли подчеркнул, что слишком часто давал легендарному баскетболисту честные ответы на сложные вопросы.

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