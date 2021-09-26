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Джимми Батлер сменил имидж перед новым сезоном

Джимми Батлер сменил имидж перед новым сезоном
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Атакующий защитник «Майами Хит» Джимми Батлер сменил имидж перед началом нового сезона. Фотографии нового образа игрок опубликовал в своём «инстаграме».

Посмотреть все фото можно, листая «карусель» в «инстаграме» Джимми Батлера.

Ранее Батлер подписал с клубом максимальное продление контракта на четыре года с общей зарплатой $ 186,6 млн. В сезоне-2019/2020 Батлер помог «Майами» выйти в финал НБА, где команда уступила «Лос-Анджелес Лейкерс» (2-4). В прошлом сезоне «Хит» неудачно выступили в постсезоне, проиграв в первом раунде будущему чемпиону «Милуоки Бакс» (0-4). Руководство «Майами» собирается провести масштабные перестановки для возвращения в финал в следующем году.

В прошлом сезоне Батлер в среднем набирал 21,5 очка, 6,9 подбора, 7,1 передачи (рекорд карьеры) и 2,1 перехвата.

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