Джимми Батлер сменил имидж перед новым сезоном

Атакующий защитник «Майами Хит» Джимми Батлер сменил имидж перед началом нового сезона. Фотографии нового образа игрок опубликовал в своём «инстаграме».

Посмотреть все фото можно, листая «карусель» в «инстаграме» Джимми Батлера.



Ранее Батлер подписал с клубом максимальное продление контракта на четыре года с общей зарплатой $ 186,6 млн. В сезоне-2019/2020 Батлер помог «Майами» выйти в финал НБА, где команда уступила «Лос-Анджелес Лейкерс» (2-4). В прошлом сезоне «Хит» неудачно выступили в постсезоне, проиграв в первом раунде будущему чемпиону «Милуоки Бакс» (0-4). Руководство «Майами» собирается провести масштабные перестановки для возвращения в финал в следующем году.



В прошлом сезоне Батлер в среднем набирал 21,5 очка, 6,9 подбора, 7,1 передачи (рекорд карьеры) и 2,1 перехвата.