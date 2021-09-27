Девин Букер выбыл из-за протоколов по коронавирусу

Атакующий защитник «Финикс Санз» Девин Букер пропустит начало тренировочного лагеря своей команды. Инсайдер Шэмс Чарания сообщил в своём «твиттере», что причиной стали требования протокола НБА по профилактике коронавируса. Тренировочный лагерь команды стартует на следующей неделе.



Ранее Букер стал рекордсменом в истории НБА по количеству набранных очков в дебютном розыгрыше плей-офф. Он записал себе в актив 542 очка по итогам четвёртого матча с «Бакс» и побил рекорд Рика Бэрри, который в 1967 году в 15 матчах дебютного плей-офф набрал 521 очко. Джулиус Ирвинг отметился 518 очками в 18 матчах в 1977 году и занимает третье место. Букер также сравнялся с Уилтом Чемберленом по количеству матчей с 40+ очков в дебютном плей-офф. У обоих по три таких игры. Это второй лучший результат в истории после Рика Барри (5).



Кроме того, Букер показал лучшую результативность в истории финалов после 10 или менее очков в предыдущей игре. Рекорд принадлежал Джорджу Микану, который набрал 35 очков в третьей игре финала 1949 года после неудачного второго матча.

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