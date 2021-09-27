Джа Морант назвал топ-5 разыгрывающих НБА. В списке нет Кайри Ирвинга

Разыгрывающий «Мемфис Гриззлис» Джа Морант назвал топ-5 лучших разыгрывающих Национальной баскетбольной ассоциации. Себя Морант в список тоже включил.



«Конечно, я вхожу в пятёрку лучших разыгрывающих НБА. Что касается остальных четырёх: сначала назову Стефена Карри. Также я являюсь большим поклонником Криса Пола. Ещё два игрока – пусть это будут Дэмьен Лиллард и Расселл Уэстбрук.



Как бы то ни было, вопрос сложный. На позиции разыгрывающего сейчас большая конкуренция. Каких-то парней просто не получится включить в список», – приводит слова Моранта Hoopshype.



Ранее Морант вошёл в рейтинг топ-25 молодых игроков НБА, оказавшись на девятой строчке. Возглавил рейтинг Лука Дончич, выступающий за «Даллас Маверикс».

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