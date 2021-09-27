Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Мэджик Джонсон назвал лучшего разыгрывающего НБА

Мэджик Джонсон назвал лучшего разыгрывающего НБА
Комментарии

Легенда «Лос-Анджелес Лейкерс», пятикратный чемпион НБА Мэджик Джонсон встретился на матче НФЛ с разыгрывающим «Финикс Санз» Крисом Полом.

«Тусуюсь с лучшим разыгрывающим нынешней НБА, звездой лиги и будущим членом Зала славы Крисом Полом, а также его партнёром по «Санз» Микалом Бриджесом», – написал Джонсон.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Мэджика Джонсона.

Ранее Пол согласовал четырёхлетний контракт с «Финиксом» на сумму $ 120 млн. Пол отказался от опции, которая могла обеспечить ему $ 44 млн зарплаты в следующем сезоне. Пол надеялся получить долгосрочный контракт и был готов пойти на урезание зарплаты в среднем за год. «Санз» были единственной командой НБА, которая могла предложить ему соглашение длительностью более трёх лет по действующему коллективному договору.

Новость по теме
ESPN составил рейтинг игроков НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021