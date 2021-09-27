Мэджик Джонсон назвал лучшего разыгрывающего НБА

Легенда «Лос-Анджелес Лейкерс», пятикратный чемпион НБА Мэджик Джонсон встретился на матче НФЛ с разыгрывающим «Финикс Санз» Крисом Полом.



«Тусуюсь с лучшим разыгрывающим нынешней НБА, звездой лиги и будущим членом Зала славы Крисом Полом, а также его партнёром по «Санз» Микалом Бриджесом», – написал Джонсон.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Мэджика Джонсона.

Ранее Пол согласовал четырёхлетний контракт с «Финиксом» на сумму $ 120 млн. Пол отказался от опции, которая могла обеспечить ему $ 44 млн зарплаты в следующем сезоне. Пол надеялся получить долгосрочный контракт и был готов пойти на урезание зарплаты в среднем за год. «Санз» были единственной командой НБА, которая могла предложить ему соглашение длительностью более трёх лет по действующему коллективному договору.