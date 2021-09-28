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Стефен Карри отреагировал на отказ Эндрю Уиггинса от вакцинации

Стефен Карри отреагировал на отказ Эндрю Уиггинса от вакцинации
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поделился мнением об отказе своего одноклубника Эндрю Уиггинса от вакцинации. Карри подчеркнул, что надеется на участие Уиггинса в домашних матчах.

«Решать в итоге ему. Надеюсь, что у него есть вся необходимая информация, чтобы задать правильные вопросы для принятия решения. Мы надеемся, что он сможет участвовать в домашних матчах. Хочется видеть, как ситуация развивается в правильном направлении», – цитирует Карри Clutch Points.

Ранее Национальная баскетбольная ассоциация отклонила запрос Уиггинса об освобождении от вакцинации по религиозным причинам. Игрок не сможет принимать участие в домашних матчах команды до тех пор, пока не выполнит требования города.

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