Стефен Карри отреагировал на отказ Эндрю Уиггинса от вакцинации

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поделился мнением об отказе своего одноклубника Эндрю Уиггинса от вакцинации. Карри подчеркнул, что надеется на участие Уиггинса в домашних матчах.



«Решать в итоге ему. Надеюсь, что у него есть вся необходимая информация, чтобы задать правильные вопросы для принятия решения. Мы надеемся, что он сможет участвовать в домашних матчах. Хочется видеть, как ситуация развивается в правильном направлении», – цитирует Карри Clutch Points.



Ранее Национальная баскетбольная ассоциация отклонила запрос Уиггинса об освобождении от вакцинации по религиозным причинам. Игрок не сможет принимать участие в домашних матчах команды до тех пор, пока не выполнит требования города.