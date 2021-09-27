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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг может пропустить все домашние матчи из-за отказа от вакцинации

Фаворит на титул НБА рискует потерять звезду. Что не так с Кайри Ирвингом?
Арина Ершова
Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» по страннейшим причинам категорически против вакцинации. Тем самым очень сильно подставляет команду.

Старт нового сезона НБА уже не за горами. На фоне продолжающейся пандемии коронавируса в США особо остро стоит вопрос о вакцинации. Прививаться в лиге пока не обязывают, но у властей отдельных штатов своя позиция. Однако некоторые игроки, несмотря ни на что, не готовы становиться в очередь за уколом. Антипрививочники в НБА имеются, и один из них – разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг.

Тренировочный лагерь стартует уже завтра. Если Ирвинг хочет посещать домашнюю арену «Бруклина», то всё-таки должен привиться. Как и все его одноклубники. Таковы правила, которые пока что действуют только в Нью-Йорке и Сан-Франциско. Но это пока. И касаются эти ограничения, соответственно, не только «Нетс» и Ирвинга, но и всех игроков «Нью-Йорк Никс» и «Голден Стэйт Уорриорз».

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В «Уорриорз», кстати, уже есть свой антиваксер – Эндрю Уиггинс. О своём нежелании делать прививку он заявил ещё в ходе минувшего сезона. С приближением нового сезона в клубе забеспокоились – пытались убедить игрока, устроили ему встречу с опытным врачом, рассказавшим о безопасности вакцины. Но всё без толку. Выбить религиозное исключение Уиггинсу также не удалось. Помимо прочего, в Сан-Франциско коронавирусные ограничения были ужесточены. Теперь на арену «Чейз Центр» непривитых не будут пускать вообще, даже при наличии медицинского или религиозного исключений. Так, Эндрю рискует быть оштрафован на $ 350 тыс. за каждую пропущенную домашнюю игру ($ 14,3 млн за сезон).

В аналогичной ситуации может оказаться не только вице-президент исполнительного комитета профсоюза игроков Ирвинг, но и примерно 10% баскетболистов, которые по сей день не получили ни одной дозы вакцины. Кайри и другие скептически настроенные антиваксеры решению проблемы, мягко говоря, никак не способствуют.
Вообще, Кайри – любитель различного рода конспирологических теорий. Так, в 2017 году он на полном серьёзе заявил, что Земля плоская.

«Это не просто конспирологическая теория. Земля действительно плоская. Каждый может увидеть это. Говорю вам, это у каждого перед глазами. Они врут нам. Нет никакой конкретной информации, кроме той, которую нам дают они», — сказал Ирвинг.

Спустя год за свою приверженность подобного рода заговорам Ирвинг извинился. Но отрицать существование плоской Земли всё-таки не стал. Однако в этот раз теория, сторонником которой является Кайри, звучит куда более занимательно. Он подписался и ставит лайки конспирологу, который считает, что «тайные общества» вживляют вакцины, чтобы подключить темнокожих людей к суперкомпьютеру во имя «плана дьявола». Эта безумная версия уже распространяется среди игроков НБА, разойдясь по групповым чатам некоторых команд.
В лиге настроения Кайри сыскали какую-никакую поддержку. Вот что по этому поводу сказал форвард «Орландо» Джонатан Айзек.

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«В конце концов учёные, работающие над вакциной – это всё люди. А на людей не всегда можно положиться… Даже когда ты привит, в общественных местах тебе всё равно приходится носить маску. Тогда для чего она вообще нужна? Если Кайри говорит обо всём этом с позиции одного из руководителей профсоюза игроков, это делает ему честь», — заявил Айзек.

Айзек – человек глубоко религиозный (и, кстати, тоже непривитый). А отказ Ирвинга, по словам его тёти, связан не с какими бы то ни было религиозными убеждениями, а исключительно с моральными соображениями. Но сам игрок, распространяя свои «моральные соображения», фактически играет с огнём. Недавно в своём «твиттере» Ирвинг опубликовал загадочный пост: «Моя маска снята. Теперь снимайте ваши. Не бойтесь». В нынешней ситуации посыл, скажем так, неоднозначный. Поэтому публикацию пришлось пояснить. По словам Кайри, это банальный пост в духе «будь самим собой», который никак не связан с коронавирусными ограничениями.

Однако «снять маску» Ирвинг, судя по всему, решил и в самом прямом смысле. В августе он посетил две школы в индейской резервации в Южной Дакоте, где активно фотографировался с учениками и раздавал автографы. Средства индивидуальной защиты использовали все вокруг, но только не сам Ирвинг. Хотя находиться в учебных заведениях без масок в штате запрещено.

Так на звезду «Нетс» обрушилась волна критики – как от любителей баскетбола в социальных сетях, так и от звёзд вроде легендарного Карима Абдул-Джаббара.

«В НБА нет места игрокам, которые готовы рисковать здоровьем и жизнью своих товарищей по команде, персонала и болельщиков только потому, что они неспособны осознать серьёзность ситуации. Они не справляются с обязанностями, которые возлагаются на знаменитостей. Спортсмены не обязаны поддерживать позицию правительства, но это вопрос здоровья всего общества. Не призывая людей сделать прививку, они способствуют смертям. Я также обеспокоен тем, как это закрепляет стереотип о тупых качках, которые неспособны взглянуть на проверенные научные данные и прийти к рациональному выводу», — сказал шестикратный чемпион НБА.

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Само собой, любому здравомыслящему человеку разговоры о чипировании во имя дьявола покажутся нелепыми. Но неужели Ирвинг настолько погружён в теории заговоров, что готов рискнуть как минимум половиной сезона и подставить под удар всю команду? Чемпионат стартует совсем скоро, и вопрос с вакцинацией ему так или иначе придётся решать. Как и Уиггинсу, Айзеку и другим 50-60 игрокам, до сих пор не сделавшим прививку. Но Кайри, судя по всему, верен своим убеждениям и будет бороться за них до последнего. И это прекрасно, но только не в том случае, когда убеждения основываются на конспирологических теориях из интернета.

Ни в лиге, ни в команде по ситуации с Ирвингом никаких комментариев пока не дают. Если боязнь «тайных обществ» всё-таки одержит победу над здравым смыслом в голове Кайри, главный претендент на титул чемпиона НБА «Бруклин» рискует понести серьёзнейшую кадровую потерю в преддверии нового сезона. На ровном месте, поскольку мало кто мог представить, что отказ от вакцинации станет такой уж большой проблемой для людей, получающих десятки миллионов долларов.

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