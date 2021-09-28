В ЦСКА отреагировали на информацию о назначении Димитриса Итудиса в сборную Греции

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал новость, в которой сообщалось, что главный тренер армейцев Димитрис Итудис возглавит мужскую баскетбольную сборную Греции.

«К сожалению, не владею греческим языком, поэтому знаком с изложением новостей про сборную Греции только в русском переводе отечественных СМИ. Исходя из прочитанного, совершенно не нахожу синонимического сходства сочетания слов «выбор тренера — соглашение с тренером — согласие ЦСКА на совмещение». На данный момент никаких договорённостей с нашим клубом о работе Димитриса в сборной Греции не существует», — приводит слова Ватутина ТАСС.

Итудис возглавляет ЦСКА с 2014 года. Под его руководством красно-синие дважды выигрывали Евролигу и шесть раз становились победителями Единой лиги ВТБ.