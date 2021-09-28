Баскетболисты ЦСКА ответили на вопросы болельщиков

Баскетболисты московского ЦСКА ответили на вопросы болельщиков, которые собрала пресс-служба команды. Соответствующее видео было размещено в клубном канале армейцев в YouTube.
Никита Курбанов ответил на вопрос об отношении к необычным питомцам.
«Очень не люблю змей, крыс. Если вижу на улице крысу, начинается паника, хотя к мышкам отношусь очень спокойно. У меня были собаки, рыбки, попугайчик. Вообще, для меня домашние животные — это собаки, кошки», — сказал Никитаю
Йоханнес Фойгтманн вспомнил о чувствах, которые он испытал за время участия в Олимпиаде в Токио.
«Представлять свою страну — непередаваемое чувство. Как и наблюдать за всеми великими спортсменами с разных команд», — сказал Фойгтманн, посетовав также на невозможность посещать соревнования в других видах спорта из-за коронавирусных ограничений, действовавших на Играх.
Алексея Шведа попросили рассказать, с кем из одноклубников за время карьеры ему понравилось играть больше всего.
«Я так не смогу одного назвать. Много было. Наверно, Виктор Хряпа, Сергей Моня, Кириленко Андрей, Виталий Фридзон. Из иностранцев — Девин Букер, Чарльз Дженкинс, Стефан Маркович, Энтони Гилл, Джереми Эванс — много ребят.
А труднее всего играть было с Джамалом Кроуфордом», — сообщил Швед.
Уилл Клайберн сказал, что пришёл в баскетбол благодаря отцу, который в детстве привил ему любовь к этому виду спорта.
А Семён Антонов поведал, что многие игроки ЦСКА любят читать книги и делают это зачастую в самолётах, пока летят на матчи.
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